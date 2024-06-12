Росіяни намагаються атакувати Вовчанськ, йде боєзіткнення: ранкові дані ГШ

Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00

На Куп’янському напрямку спроба росіян атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищені сім автомобілів. Крім того, пошкоджені чотири гармати та три автомобілі.