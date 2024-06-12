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Росіяни намагаються атакувати Вовчанськ, йде боєзіткнення: ранкові дані ГШ

Суспільство 11:27   12.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни намагаються атакувати Вовчанськ, йде боєзіткнення: ранкові дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00

На Куп’янському напрямку спроба росіян атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищені сім автомобілів. Крім того, пошкоджені чотири гармати та три автомобілі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00".