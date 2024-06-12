Росіяни намагаються атакувати Вовчанськ, йде боєзіткнення: ранкові дані ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00
На Куп’янському напрямку спроба росіян атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.
За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищені сім автомобілів. Крім того, пошкоджені чотири гармати та три автомобілі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, потери, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають спроби окупантів атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00".