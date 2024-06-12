Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
12 июня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.
В населенном пункте повреждены жилые дома.
По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.
Читайте также: По каким населенным пунктам Харьковщины сегодня били КАБами — Генштаб на 16:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, поселок, пострадавшие, старый салтов, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 21:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".