Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине

12 июня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.

В населенном пункте повреждены жилые дома.

По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.