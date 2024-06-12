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Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине

Происшествия 21:36   12.06.2024
Оксана Якушко
Трое пострадавших из-за авиаудара по поселку на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

12 июня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Острую реакцию на стресс получили 67-летний мужчина и две женщины 61 и 59 лет.
В населенном пункте повреждены жилые дома.

По предварительным данным, враг нанес удар авиационным боеприпасом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 21:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по поселку Старый Салтов Чугуевского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".