Троє постраждалих через авіаудар по селищу на Харківщині

12 червня близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та дві жінки 61 та 59 років.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.