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Троє постраждалих через авіаудар по селищу на Харківщині

Події 21:36   12.06.2024
Оксана Якушко
Троє постраждалих через авіаудар по селищу на Харківщині

12 червня близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та дві жінки 61 та 59 років.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 21:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".