Троє постраждалих через авіаудар по селищу на Харківщині
12 червня близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та дві жінки 61 та 59 років.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог завдав удар авіаційним боєприпасом.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, поселок, пострадалі, старый салтов, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селищу Старий Салтів Чугуївського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".