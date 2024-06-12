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В Казачьей Лопани повреждено 50% жилья, остались 580 человек – Задоренко

Общество 14:29   12.06.2024
Виктория Яковенко
В Казачьей Лопани повреждено 50% жилья, остались 580 человек – Задоренко

В поселке Казачья Лопань на Харьковщине частично нет газо- и электроснабжения из-за ночного обстрела. В населенном пункте «потихоньку идет эвакуация».

«Все населенные пункты, которые идут вдоль госграницы в нашей громаде, кроме Казачьей Лопани и Новой Казачьей, остаются сегодня без электроснабжения и газоснабжения. Враг перебил все эти сети. Сейчас в Казачьей Лопане работают энергетики над восстановлением света на всей территории, насколько это возможно восстановить пока, что не можем сказать, но работаем в этом направлении», — сказал в эфире «Суспільне. Харків» начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его данным, сейчас в Казачьей Лопани осталось 580 человек. Каждый день из поселка выезжают несколько семей.

«Приблизительно 50% жилой застройки имеют разрушения разной степени, и к сожалению, проводить там восстановление невозможно, потому что враг постоянно бьет из артиллерии и FPV-дронов», — добавил Задоренко.

Напомним, 12 июня около 01:00 оккупанты нанесли восемь ударов по Казачьей Лопани. В результате обстрела произошел пожар. Есть повреждения домов. Пострадавших нет. Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 14:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань на Харьковщине частично нет газо- и электроснабжения из-за ночного обстрела. В населенном пункте «потихоньку идет эвакуация».".