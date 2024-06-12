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Обстрелы Харьковщины с тремя ранеными: прокуратура открыла производства (фото)

Происшествия 13:17   12.06.2024
Елена Нагорная
Обстрелы Харьковщины с тремя ранеными: прокуратура открыла производства (фото)

Возраст троих мужчин, пострадавших из-за обстрелов Волчанска и села Куриловка Купянского района Харьковской области, назвали в областной прокуратуре.

Так, 12 июня около 9:30 оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли жилой сектор в Куриловке. Получили ранения двое мужчин в возрасте 61 и 64 лет.

11 июня около 20:50 в результате вражеской атаки с применением FPV-дрона в Волчанске огнестрельное ранение получил 48-летний мужчина.

Также в прокуратуре напомнили, что ночью в Липцах Харьковского района было разрушено здание пожарной части, а в поселке Казачья Лопань повреждены жилые дома.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возраст троих мужчин, пострадавших из-за обстрелов Волчанска и села Куриловка Купянского района Харьковской области, назвали в областной прокуратуре".