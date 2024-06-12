Обстріли Харківщини з трьома пораненими: прокуратура відкрила справи (фото)

Вік трьох чоловіків, які постраждали через обстріли Волчанська та села Курилівка Куп’янського району Харківської області, назвали в обласній прокуратурі.

Так, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у Курилівці. Поранені двоє чоловіків віком 61 і 64 років.

11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона у Вовчанську вогнепальне поранення отримав 48-річний чоловік.

Також у прокуратурі нагадали, що вночі у Липцях Харківського району була зруйнована будівля пожежної частини, а в селищі Козача Лопань пошкоджені житлові будинки.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).