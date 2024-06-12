Обстріли Харківщини з трьома пораненими: прокуратура відкрила справи (фото)
Вік трьох чоловіків, які постраждали через обстріли Волчанська та села Курилівка Куп’янського району Харківської області, назвали в обласній прокуратурі.
Так, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли житловий сектор у Курилівці. Поранені двоє чоловіків віком 61 і 64 років.
11 червня близько 20:50 внаслідок ворожої атаки із застосуванням FPV-дрона у Вовчанську вогнепальне поранення отримав 48-річний чоловік.
Також у прокуратурі нагадали, що вночі у Липцях Харківського району була зруйнована будівля пожежної частини, а в селищі Козача Лопань пошкоджені житлові будинки.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, Казачья Лопань, куриловка, липцы, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 13:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вік трьох чоловіків, які постраждали через обстріли Волчанська та села Курилівка Куп’янського району Харківської області, назвали в обласній прокуратурі.".