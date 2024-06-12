У Козачій Лопані пошкоджено 50% житла, залишилося 580 людей – Задоренко

У селищі Козача Лопань на Харківщині частково немає газо- та електропостачання через нічний обстріл. У населеному пункті «потихеньку йде евакуація».

«Всі населені пункти, які йдуть впродовж держкордону в нашій громаді, окрім Козачої Лопані і Нової Козачої, залишають сьогодні без електропостачання і газопостачання. Ворог поперебивав всі ці мережі. Наразі в Козачій Лопані працюють енергетики над відновленням світла на всій території, наскільки це можливо відновити поки, що не можемо сказати, але працюємо у цьому напрямку», – сказав в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, наразі у Козачій Лопані залишилося 580 людей. Щодня з селища виїжджають декілька родин.

«Приблизно 50% житлової забудови мають руйнації різного ступеня, і на жаль, проводити там відбудову неможливо, бо ворог постійно б’є з артилерії та FPV-дронів», – додав Задоренко.

Нагадаємо, 12 червня близько 01:00 окупанти завдали вісім ударів по Козачій Лопані. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Є пошкодження будинків. Постраждалих немає. Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.