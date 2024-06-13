1000 погибших в день. В НАТО назвали потери РФ при наступлении на Харьковщине
В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае, рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает «Европейская правда» из Брюсселя.
По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.
«Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались РФ достаточно дорогой ценой. РФ, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой», – сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.
Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.
Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.
«Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными», – добавил он.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Нато, потери, россияне, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 21:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае, рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает «Европейская правда» из Брюсселя.".