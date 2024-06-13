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1000 загиблих за день. У НАТО назвали втрати РФ під час наступу на Харківщині

Події 21:53   13.06.2024
Оксана Якушко
1000 загиблих за день. У НАТО назвали втрати РФ під час наступу на Харківщині

У НАТО заявили про високий рівень втрат російських окупаційних військ під час наступу в Харківській області у травні, розповів урядовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє “Європейська правда” із Брюсселя.

За його словами, у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня.

“Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою”, – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.

Говорячи про ситуацію у Харківській області, представник НАТО сказав, що РФ не змогла створити буферну зону, про що заявляв кремлівський глава Владімір Путін.

Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні РФ території є фрагментованими.

“Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими”, – додав він.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 21:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НАТО заявили про високий рівень втрат російських окупаційних військ під час наступу в Харківській області у травні, розповів урядовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє “Європейська правда” із Брюсселя.".