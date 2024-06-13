Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
13 июня россияне дважды атаковали Купянск FPV-дронами, сообщила Харьковская областная прокуратура.
13 июня около 16:40 в Купянске российский дрон попал в дорожное покрытие. Взрыв повредил рейсовый автобус «Купянск-Харьков». Без пострадавших.
Уже в 16:50 в городе взорвался еще один ударивший в землю FPV-дрон. Получил ранение 60-летний прохожий.
Читайте также: Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, купянск, мужчина, прохожий, ранен, россияне, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 21:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня россияне дважды атаковали Купянск FPV-дронами, сообщила Харьковская областная прокуратура.".