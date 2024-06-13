Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску

13 июня россияне дважды атаковали Купянск FPV-дронами, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 июня около 16:40 в Купянске российский дрон попал в дорожное покрытие. Взрыв повредил рейсовый автобус «Купянск-Харьков». Без пострадавших.

Уже в 16:50 в городе взорвался еще один ударивший в землю FPV-дрон. Получил ранение 60-летний прохожий.