Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску

Происшествия 21:26   13.06.2024
Оксана Якушко
Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску Фото: Харьковская областная прокуратура

13 июня россияне дважды атаковали Купянск FPV-дронами, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 июня около 16:40 в Купянске российский дрон попал в дорожное покрытие. Взрыв повредил рейсовый автобус «Купянск-Харьков». Без пострадавших.

Уже в 16:50 в городе взорвался еще один ударивший в землю FPV-дрон. Получил ранение 60-летний прохожий.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
13.06.2024, 20:30
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
13.06.2024, 12:09
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
13.06.2024, 13:09
ISW: ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске, ВСУ контратакуют у Липцев
ISW: ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске, ВСУ контратакуют у Липцев
13.06.2024, 07:30
Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску
Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску
13.06.2024, 21:26

Новости по теме:

14:53
Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)
16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
12:17
Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха
23:04
Из-за БпЛА РФ военные врачи в Волчанске выходили на улицу только ночью (видео)
21:43
Главные новости Харькова 1.06: удары по Балаклее и пригороду, пострадали дети

Вы читали новость: «Ранен прохожий. Россияне дважды ударили FPV-дронами по Купянску»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня россияне дважды атаковали Купянск FPV-дронами, сообщила Харьковская областная прокуратура.".