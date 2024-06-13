Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську

13 червня росіяни двічі атакували Куп’янськ FPV-дронами, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 червня близько 16:40 у Купʼянську російський дрон влучив в дорожнє покриття. Вибух пошкодив рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків». Без постраждалих.

Вже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий.