Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську

Події 21:26   13.06.2024
Оксана Якушко
Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську

13 червня росіяни двічі атакували Куп’янськ FPV-дронами, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 червня близько 16:40 у Купʼянську російський дрон влучив в дорожнє покриття. Вибух пошкодив рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків». Без постраждалих.

Вже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий.

Читайте також: Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
13.06.2024, 22:28
1000 загиблих за день. У НАТО назвали втрати РФ під час наступу на Харківщині
1000 загиблих за день. У НАТО назвали втрати РФ під час наступу на Харківщині
13.06.2024, 21:53
Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську
Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську
13.06.2024, 21:26
Слабкий туман. Якою буде погода 14 червня у Харкові та області
Слабкий туман. Якою буде погода 14 червня у Харкові та області
13.06.2024, 19:56
Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ
Два бої біля Вовчанська тривають – інформація на 19.00 від Генштабу ЗСУ
13.06.2024, 20:16
Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці
Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці
13.06.2024, 18:43

Новини за темою:

14:53
Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)
16:11
Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки
12:17
10 «шахедів» атакували Харківщину вночі, під ударом – чергова база відпочинку
23:04
Через БпЛА військові лікарі у Вовчанську виходили на вулицю лише вночі (відео)
21:43
Головні новини Харкова 1.06: удари по Балаклії та передмістю, постраждали діти

Ви читали новину: «Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 21:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 червня росіяни двічі атакували Куп’янськ FPV-дронами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".