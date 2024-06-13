Перехожого поранено. Росіяни вдарили FPV-дронами по Куп’янську
13 червня росіяни двічі атакували Куп’янськ FPV-дронами, повідомила Харківська обласна прокуратура.
13 червня близько 16:40 у Купʼянську російський дрон влучив в дорожнє покриття. Вибух пошкодив рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків». Без постраждалих.
Вже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, куп'янск, прохожий, ранен, росіяни, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 21:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 червня росіяни двічі атакували Куп’янськ FPV-дронами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".