F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian
Британская газета «The Guardian» со ссылкой на многочисленные источники написала, что самолеты F-16, прибытие которых уже этим летом ожидают в Украине, помогут обезопасить Харьков.
«В последние недели Россия широко применяла КАБ против города Харькова, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 защитят второй город Украины от этого оружия», — пишет издание.
Журналисты также процитировали мнение авиационного эксперта, бывшего украинского военного летчика Анатолия Храпчинского по этому поводу: «Россияне будут вынуждены изменить свою тактику. Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км».
Читайте также: Терехов заявил о двух пострадавших от удара КАБами по Харькову
Ссылаясь на заявление генерала Арну Столлманна — командующего ВВС Нидерландов, The Guardian сообщила, что F-16 появятся в небе над Украиной этим летом. В целом Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей американского производства. Их поставки задерживаются из-за программ обучения пилотов и технического персонала. В Минобороны Нидерландов подтверждают: страна разрешает ВСУ использовать истребители для атак по территории РФ — с условием, что это будет происходить в целях обороны и в соответствии с международным правом.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Харьков; Теги: F-16, The Guardian, новости Харькова, пво;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Британская газета «The Guardian» со ссылкой на многочисленные источники написала, что самолеты F-16, прибытие которых уже этим летом ожидают в Украине, помогут обезопасить Харьков".