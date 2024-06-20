F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian

Британская газета «The Guardian» со ссылкой на многочисленные источники написала, что самолеты F-16, прибытие которых уже этим летом ожидают в Украине, помогут обезопасить Харьков.

«В последние недели Россия широко применяла КАБ против города Харькова, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники заявили, что F-16 защитят второй город Украины от этого оружия», — пишет издание.

Журналисты также процитировали мнение авиационного эксперта, бывшего украинского военного летчика Анатолия Храпчинского по этому поводу: «Россияне будут вынуждены изменить свою тактику. Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км».

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Ссылаясь на заявление генерала Арну Столлманна — командующего ВВС Нидерландов, The Guardian сообщила, что F-16 появятся в небе над Украиной этим летом. В целом Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей американского производства. Их поставки задерживаются из-за программ обучения пилотов и технического персонала. В Минобороны Нидерландов подтверждают: страна разрешает ВСУ использовать истребители для атак по территории РФ — с условием, что это будет происходить в целях обороны и в соответствии с международным правом.