F-16 захистять Харків від російських КАБів – The Guardian
Британська газета “The Guardian” з посиланням на численні джерела написала, що літаки F-16, на прибуття яких уже цього літа очікують в Україні, допоможуть убезпечити Харків.
“В останні тижні Росія широко застосовувала КАБи проти міста Харкова, запускаючи бомби з літаків, що залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела заявили, що F-16 захистять друге місто України від цієї зброї”, – пише видання.
Журналісти також процитували думку авіаційного експерта, колишнього українського військового льотчика Анатолія Храпчинського з цього приводу: “Росіяни будуть змушені змінити свою тактику. Ми зможемо більш ефективно вражати їхні літаки та ракети, і їм буде дуже складно продовжувати використовувати авіабомби КАБ, які їм потрібно запускати на відстані від 50 до 70 км”.
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Посилаючись на заяву генерала Арну Столлмана – командувача ВПС Нідерландів, The Guardian повідомила, що F-16 з’являться в небі над Україною цього літа. Загалом Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів американського виробництва. Їхнє постачання затримується через програми навчання пілотів та технічного персоналу. У Міноборони Нідерландів підтверджують: країна дозволяє ЗСУ використовувати винищувачі для атак по території РФ – з умовою, що це відбуватиметься з метою оборони та відповідно до міжнародного права.
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- Категорії: Світ, Харків; Теги: F-16, The Guardian, новини Харкова, пво;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Британська газета “The Guardian” з посиланням на численні джерела написала, що літаки F-16, на прибуття яких уже цього літа очікують в Україні, допоможуть убезпечити Харків".