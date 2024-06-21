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Волчанск с высоты спустя более месяца боев показали аэроразведчики (видео)

Происшествия 18:53   21.06.2024
Елена Нагорная
Волчанск с высоты спустя более месяца боев показали аэроразведчики (видео)

Кадры разрушений в Волчанске Харьковской области в результате более месяца боев за город опубликовало подразделение БпЛА «Мурчики» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 20 июня сообщал, что Силы обороны отбили село Тихое и районы в центральной и южной частях Старицы вблизи Волчанска.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры разрушений в Волчанске Харьковской области в результате более месяца боев за город опубликовало подразделение БпЛА «Мурчики» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.".