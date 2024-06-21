Волчанск с высоты спустя более месяца боев показали аэроразведчики (видео)
Кадры разрушений в Волчанске Харьковской области в результате более месяца боев за город опубликовало подразделение БпЛА «Мурчики» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 20 июня сообщал, что Силы обороны отбили село Тихое и районы в центральной и южной частях Старицы вблизи Волчанска.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры разрушений в Волчанске Харьковской области в результате более месяца боев за город опубликовало подразделение БпЛА «Мурчики» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.".