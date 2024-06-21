Який вигляд має Вовчанськ з висоти після понад місяць боїв (відео)
Кадри руйнувань у Вовчанську Харківської області внаслідок боїв за місто опублікував підрозділ БпЛА “Мурчики” 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) 20 червня повідомляв, що Сили оборони відбили село Тихе та райони у центральній та південній частинах Стариці поблизу Вовчанська.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри руйнувань у Вовчанську Харківської області внаслідок боїв за місто опублікував підрозділ БпЛА “Мурчики” 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.".