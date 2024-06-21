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Який вигляд має Вовчанськ з висоти після понад місяць боїв (відео)

Події 18:53   21.06.2024
Олена Нагорна
Який вигляд має Вовчанськ з висоти після понад місяць боїв (відео)

Кадри руйнувань у Вовчанську Харківської області внаслідок боїв за місто опублікував підрозділ БпЛА “Мурчики” 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) 20 червня повідомляв, що Сили оборони відбили село Тихе та райони у центральній та південній частинах Стариці поблизу Вовчанська.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 18:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри руйнувань у Вовчанську Харківської області внаслідок боїв за місто опублікував підрозділ БпЛА “Мурчики” 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.".