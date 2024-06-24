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РФ забрасывает Харьковщину КАБ, под ударом – 7 населенных пунктов: ГШ на 13:00

Общество 13:41   24.06.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает Харьковщину КАБ, под ударом – 7 населенных пунктов: ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ бьет КАБами по Харьковщине с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении из авиации противник ударил по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновому, Липцам, Зеленому и Охримовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Кроме этого, на Харьковском направлении с начала суток отбиты шесть атак противника.

На Купянском направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Стельмаховки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ бьет КАБами по Харьковщине с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении из авиации противник ударил по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновому, Липцам, Зеленому и Охримовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".