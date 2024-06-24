РФ забрасывает Харьковщину КАБ, под ударом – 7 населенных пунктов: ГШ на 13:00

Армия РФ бьет КАБами по Харьковщине с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении из авиации противник ударил по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновому, Липцам, Зеленому и Охримовке, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Кроме этого, на Харьковском направлении с начала суток отбиты шесть атак противника.

На Купянском направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Стельмаховки.