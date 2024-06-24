РФ закидає Харківщину КАБами, під ударом – сім населених пунктів: ГШ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ б’є КАБами по Харківщині з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку з авіації противник вдарив по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Крім цього, на Харківському напрямку з початку доби відбито шість атак противника.
На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, КАБ, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ б’є КАБами по Харківщині з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку з авіації противник вдарив по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".