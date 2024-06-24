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РФ закидає Харківщину КАБами, під ударом – сім населених пунктів: ГШ на 13:00

Суспільство 13:41   24.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ закидає Харківщину КАБами, під ударом – сім населених пунктів: ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ б’є КАБами по Харківщині з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку з авіації противник вдарив по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Крім цього, на Харківському напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

Читайте також: Тривоги тривають дуже довго – ОВА про обстріли Харківщини й ситуацію на фронті

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ закидає Харківщину КАБами, під ударом – сім населених пунктів: ГШ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ б’є КАБами по Харківщині з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку з авіації противник вдарив по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".