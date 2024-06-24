РФ закидає Харківщину КАБами, під ударом – сім населених пунктів: ГШ на 13:00

Армія РФ б’є КАБами по Харківщині з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку з авіації противник вдарив по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Крім цього, на Харківському напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.