Двое пострадавших после удара РФ по Купянщине Харьковской области (фото)
Двое пострадавших в результате удара россиян по населенным пунктам Ковшаровка, Кругляковка и Глушковка. Купянского района Харьковщины, сообщили в Нацполиции.
Россияне обстреляли Купянщину 27 июня около 14.10.
В селе Кругляковка поврежден частный дом. Пострадала 61-летняя местная жительница.
В поселке Ковшаровка боеприпас ударил в землю. Загорелись квартиры в 4-этажном жилом доме, хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Пострадал мужчина.
В селе Глушковка загорелось частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, Нацполиция, обстрел, пострадавшие, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 19:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое пострадавших в результате удара россиян по населенным пунктам Ковшаровка, Кругляковка и Глушковка. Купянского района Харьковщины, сообщили в Нацполиции.".