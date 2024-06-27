Двое пострадавших после удара РФ по Купянщине Харьковской области (фото)

Двое пострадавших в результате удара россиян по населенным пунктам Ковшаровка, Кругляковка и Глушковка. Купянского района Харьковщины, сообщили в Нацполиции.

Россияне обстреляли Купянщину 27 июня около 14.10.

В селе Кругляковка поврежден частный дом. Пострадала 61-летняя местная жительница.

В поселке Ковшаровка боеприпас ударил в землю. Загорелись квартиры в 4-этажном жилом доме, хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Пострадал мужчина.

В селе Глушковка загорелось частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

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