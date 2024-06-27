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Двоє постраждалих після удару росіян по Куп’янщині Харківської області (фото)

Події 19:32   27.06.2024
Оксана Якушко
Двоє постраждалих після удару росіян по Куп’янщині Харківської області (фото)

Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по населених пунктах Ківшарівка, Кругляківка та Глушківка Куп’янського района Харківщини, повідомили у Нацполіції.

Росіяни обстріляли Куп’янщину 27 червня близько 14:10.

У селі Кругляківка пошкоджений приватний будинок. Постраждала 61-річна місцева мешканка.

У селищі Ківшарівка боєприпас влучив у землю. Загорілися квартири у 4-поверховому житловому будинку, господарча споруда та легковий автомобіль. Постраждав чоловік.

У селі Глушківка загорілося приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по населених пунктах Ківшарівка, Кругляківка та Глушківка Куп’янського района Харківщини, повідомили у Нацполіції.".