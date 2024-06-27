Идут бои возле Волчанска и Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне атаковали трижды, сообщил Генштаб ВСУ.

В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 10 штурмов.

Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.