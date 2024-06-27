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Идут бои возле Волчанска и Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 21:44   27.06.2024
Оксана Якушко
Идут бои возле Волчанска и Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне атаковали трижды, сообщил Генштаб ВСУ.

В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 10 штурмов.

Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.

Читайте также: Бои у Волчанска, удары КАБ и атаки на Купянском направлении — ГШ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 21:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне атаковали трижды, сообщил Генштаб ВСУ.".