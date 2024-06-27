Идут бои возле Волчанска и Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне атаковали трижды, сообщил Генштаб ВСУ.
В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска.
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 10 штурмов.
Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, волчанск, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 21:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне атаковали трижды, сообщил Генштаб ВСУ.".