Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни атакували тричі, повідомив Генштаб ЗСУ.
Наразі тривають бої в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмів.
Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, вовчанськ, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 21:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни атакували тричі, повідомив Генштаб ЗСУ.".