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Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 21:44   27.06.2024
Оксана Якушко
Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни атакували тричі, повідомив Генштаб ЗСУ.

Наразі тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмів.

Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

Читайте також: ГШ на 13:00: бої поблизу Вовчанська, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 21:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни атакували тричі, повідомив Генштаб ЗСУ.".