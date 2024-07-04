Танк, склад БК врага и не только уничтожила на Харьковщине 3-я ОШБр (видео)

Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили в посадках Харьковской области несколько единиц техники оккупантов.

«Новый жирный улов на FPV… В местных посадках взорвали вражескую технику и оружейные средства: танк и МТ-ЛБ, 122-мм пушку Д-30 и миномет. Нашли и уничтожили очередной склад с вражеским БК. А также сожгли грузовики и фронтовые машины россиян», — рассказали о результатах своей работы бойцы.