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Танк, склад БК врага и не только уничтожила на Харьковщине 3-я ОШБр (видео)

Общество 20:29   04.07.2024
Елена Нагорная
Танк, склад БК врага и не только уничтожила на Харьковщине 3-я ОШБр (видео) Скриншот

Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили в посадках Харьковской области несколько единиц техники оккупантов.

«Новый жирный улов на FPV… В местных посадках взорвали вражескую технику и оружейные средства: танк и МТ-ЛБ, 122-мм пушку Д-30 и миномет. Нашли и уничтожили очередной склад с вражеским БК. А также сожгли грузовики и фронтовые машины россиян», — рассказали о результатах своей работы бойцы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили в посадках Харьковской области несколько единиц техники оккупантов.".