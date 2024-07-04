Танк, склад БК врага и не только уничтожила на Харьковщине 3-я ОШБр (видео)
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Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили в посадках Харьковской области несколько единиц техники оккупантов.
«Новый жирный улов на FPV… В местных посадках взорвали вражескую технику и оружейные средства: танк и МТ-ЛБ, 122-мм пушку Д-30 и миномет. Нашли и уничтожили очередной склад с вражеским БК. А также сожгли грузовики и фронтовые машины россиян», — рассказали о результатах своей работы бойцы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, видео, танк, уничтожение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили в посадках Харьковской области несколько единиц техники оккупантов.".