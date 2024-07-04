Танк, склад БК ворога і не тільки знищила на Харківщині 3-тя ОШБр (відео)
Захисники із 3-ї окремої штурмової бригади за кілька днів знищили у посадках Харківської області низку техніки окупантів.
“Новий жирний улов на FPV… У місцевих посадках підірвали ворожу техніку та збройові засоби: танк і МТ-ЛБ, 122-мм гармату Д-30 і міномет. Знайшли й знищили черговий склад з ворожим БК. А також спалили вантажівки й фронтові автівки росіян”, – розповіли про результати своєї роботи оборонці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3-я ОШБр, видео, танк, уничтожение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники із 3-ї окремої штурмової бригади за кілька днів знищили у посадках Харківської області низку техніки окупантів".