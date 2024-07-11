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Трое погибших, восемь раненых в результате удара КАБ по селу на Харьковщине

Происшествия 21:38   11.07.2024
Оксана Якушко
Трое погибших, восемь раненых в результате удара КАБ по селу на Харьковщине

По предварительным данным, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500 по жилым домам в селе Белый Колодязь Волчанской территориальной громады, сообщили в Нацполиции.

11 июля около 17:30 вооруженные силы РФ нанесли по меньшей мере два удара по населенному пункту. КАБ попали по частному сектору.

Предварительно погибли двое мужчин и женщина. Все они во время обстрела были на улице. Среди раненых – пять мужчин и три женщины. Все гражданские, их госпитализировали.

Горят многоквартирные дома и хозпостройки. Разрушены и повреждены частные домовладения.
Предварительно, войска РФ применили ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500 по жилым домам в селе Белый Колодязь Волчанской территориальной громады, сообщили в Нацполиции.".