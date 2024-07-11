Трое погибших, восемь раненых в результате удара КАБ по селу на Харьковщине
По предварительным данным, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500 по жилым домам в селе Белый Колодязь Волчанской территориальной громады, сообщили в Нацполиции.
11 июля около 17:30 вооруженные силы РФ нанесли по меньшей мере два удара по населенному пункту. КАБ попали по частному сектору.
Предварительно погибли двое мужчин и женщина. Все они во время обстрела были на улице. Среди раненых – пять мужчин и три женщины. Все гражданские, их госпитализировали.
Горят многоквартирные дома и хозпостройки. Разрушены и повреждены частные домовладения.
Предварительно, войска РФ применили ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: белый колодезь, загиблі, КАБ, Нацполиция, погибшие, поранені, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500 по жилым домам в селе Белый Колодязь Волчанской территориальной громады, сообщили в Нацполиции.".