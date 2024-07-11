Трое погибших, восемь раненых в результате удара КАБ по селу на Харьковщине

По предварительным данным, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500 по жилым домам в селе Белый Колодязь Волчанской территориальной громады, сообщили в Нацполиции.

11 июля около 17:30 вооруженные силы РФ нанесли по меньшей мере два удара по населенному пункту. КАБ попали по частному сектору.

Предварительно погибли двое мужчин и женщина. Все они во время обстрела были на улице. Среди раненых – пять мужчин и три женщины. Все гражданские, их госпитализировали.

Горят многоквартирные дома и хозпостройки. Разрушены и повреждены частные домовладения.

Предварительно, войска РФ применили ФАБ-500 с УМПК с территории Белгородской области РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.