Троє загиблих, вісім поранених внаслідок удару КАБ по селу на Харківщині
За попередніми даними, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами КАБ-500 по житлових будинках у селі Білий Колодязь Вовчанської територіальної громади, повідомили у Нацполіції.
11 липня близько 17:30 збройні сили РФ завдали щонайменше два удари по населеному пункту. КАБи влучили по приватному сектору селища.
Попередньо, загинули двоє чоловіків та жінка. Всі вони під час обстрілу вони були на вулиці. Серед поранених – п’ять чоловіків та три жінки. Всі цивільні. Госпіталізовані до медичного закладу.
Горять багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Зруйновані і пошкоджені приватні домоволодіння.
Попередньо війська РФ застосували ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: белый колодезь, загиблі, КАБ, Нацполиция, поранені, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами КАБ-500 по житлових будинках у селі Білий Колодязь Вовчанської територіальної громади, повідомили у Нацполіції.".