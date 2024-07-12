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Трое погибших, 13 пострадавших – Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины

Общество 08:44   12.07.2024
Виктория Яковенко
Трое погибших, 13 пострадавших – Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

В результате обстрела поселка Белый Колодец 11 июля горели две многоэтажки и хозяйственные постройки. Пострадали 9 человек: мужчины 22, 38, 43, 44, 45, 64 и женщины 47, 63, 68 лет. Погибли двое мужчин и одна женщина, отметил Синегубов.

Также вчера оккупанты ударили ФАБ-1500 с модулем УМПК по поселку Боровая. В результате обстрела повреждены около 20 частных домов, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили четыре человека, сообщил Тимошко.

Кроме этого, под вражеским ударом были Слатино, Русские Тишки, Глушковка, Волчанские Хутора и Купянск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".