Трое погибших, 13 пострадавших – Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

В результате обстрела поселка Белый Колодец 11 июля горели две многоэтажки и хозяйственные постройки. Пострадали 9 человек: мужчины 22, 38, 43, 44, 45, 64 и женщины 47, 63, 68 лет. Погибли двое мужчин и одна женщина, отметил Синегубов.

Также вчера оккупанты ударили ФАБ-1500 с модулем УМПК по поселку Боровая. В результате обстрела повреждены около 20 частных домов, гаражи, автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили четыре человека, сообщил Тимошко.

Кроме этого, под вражеским ударом были Слатино, Русские Тишки, Глушковка, Волчанские Хутора и Купянск.