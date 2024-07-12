Троє загиблих, 13 постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини
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Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
Внаслідок обстрілу селища Білий Колодязь 11 липня горіли дві багатоповерхівки та господарчі споруди. Постраждали 9 людей: чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років. Загинули два чоловіки та одна жінка, зазначив Синєгубов.
Також вчора окупанти вдарили ФАБ-1500 з модулем УМПК по селищу Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджені близько 20 приватних будинків, гаражі, автомобілі, господарчі споруди. Поранення отримали чотири людини, повідомив Тимошко.
Крім цього, під ворожим ударом були Слатине, Руські Тишки, Глушківка, Вовчанські Хутори та Куп’янськ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, погибли, пострадали, сінєгубов, тимошко, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 08:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".