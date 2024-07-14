Мужчина и женщина ранены из-за авиаударов россиян по Харьковщине
Фото: ГСЧС в Харьковской области
14 июля около 16:40 россияне нанесли авиаудары по селу Богуславка Боровской СТГ, сообщила Харьковская областная прокуратура.
21-летний мужчина получил ранения. Повреждены жилые дома. Предварительно враг нанес удары по селу ФАБ-500 с модулем УМПК.
В результате взрывов этих боеприпасов вспыхнули пожары в хозяйственных и дворовых застройках на общей площади более 600 м₂, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Также сегодня около 16:30 в результате авиационного обстрела поселка Ковшаровка Купянского района получила телесные повреждения 53-летняя женщина. Повреждены многоквартирные дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, ГСЧС в Харьковской области, пострадавший, раненый, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 20:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июля около 16:40 россияне нанесли авиаудары по селу Богуславка Боровской СТГ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".