Мужчина и женщина ранены из-за авиаударов россиян по Харьковщине

14 июля около 16:40 россияне нанесли авиаудары по селу Богуславка Боровской СТГ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

21-летний мужчина получил ранения. Повреждены жилые дома. Предварительно враг нанес удары по селу ФАБ-500 с модулем УМПК.

В результате взрывов этих боеприпасов вспыхнули пожары в хозяйственных и дворовых застройках на общей площади более 600 м₂, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Также сегодня около 16:30 в результате авиационного обстрела поселка Ковшаровка Купянского района получила телесные повреждения 53-летняя женщина. Повреждены многоквартирные дома.