Чоловік і жінка поранені через авіаудари росіян по Харківщині
14 липня близько 16.40 росіяни завдали авіаударів по селу Богуславка Борівської СТГ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
21-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, росіяни завдали ударів по селу ФАБ-500 з модулем УМПК.
Внаслідок вибухів цих боєприпасів спалахнули пожежі у господарських і дворових забудовах на загальній площі понад 600 м₂, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Також сьогодні орієнтовно о 16:30 внаслідок авіаційного обстрілу селища Ківшарівка Купʼянського району отримала тілесні ушкодження 53-річна жінка. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, ГСЧС в Харьковской области, поранений, пострадавший, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 20:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 липня близько 16.40 росіяни завдали авіаударів по селу Богуславка Борівської СТГ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".