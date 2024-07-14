Чоловік і жінка поранені через авіаудари росіян по Харківщині

14 липня близько 16.40 росіяни завдали авіаударів по селу Богуславка Борівської СТГ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

21-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, росіяни завдали ударів по селу ФАБ-500 з модулем УМПК.

Внаслідок вибухів цих боєприпасів спалахнули пожежі у господарських і дворових забудовах на загальній площі понад 600 м₂, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 внаслідок авіаційного обстрілу селища Ківшарівка Купʼянського району отримала тілесні ушкодження 53-річна жінка. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.