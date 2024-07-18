Жителей Харьковщины, пропустивших прививки, разыскивают медики
Дополнительные мероприятия по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка проведут на Харьковщине. Этот вопрос обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В первом полугодии коклюшем заболели 30 человек, из них 27 детей, пишет пресс-служба ХОВА.
По словам директора департамента здравоохранения ХОВА Татьяны Деменко, в учреждениях здравоохранения первичного звена сейчас выявляют детей и взрослых, которые пропустили необходимые прививки против коклюша, дифтерии и столбняка и подлежат вакцинации в ходе дополнительных мероприятий по иммунизации.
Их цель — охватить более 80% лиц, подлежащих вакцинации и не проходивших ревакцинацию.
«В связи с низким уровнем охвата прививками от дифтерии и столбняка, особенно взрослого населения, растет количество людей, не иммунизированных против этих болезней, что может стать причиной распространения и вспышек дифтерии, а также рост заболеваемости столбняком. Поэтому единственный верный способ уберечь себя и своих близких — своевременная иммунизация», — добавила исполняющая обязанности гендиректора ГУ „Харьковский ОЦКПБ МЗ“ Неля Новицкая.
Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка закупаются за счет госбюджета и сейчас их достаточно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакцинация, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительные мероприятия по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка проведут на Харьковщине".