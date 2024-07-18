Жителей Харьковщины, пропустивших прививки, разыскивают медики

Дополнительные мероприятия по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка проведут на Харьковщине. Этот вопрос обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В первом полугодии коклюшем заболели 30 человек, из них 27 детей, пишет пресс-служба ХОВА.

По словам директора департамента здравоохранения ХОВА Татьяны Деменко, в учреждениях здравоохранения первичного звена сейчас выявляют детей и взрослых, которые пропустили необходимые прививки против коклюша, дифтерии и столбняка и подлежат вакцинации в ходе дополнительных мероприятий по иммунизации.

Их цель — охватить более 80% лиц, подлежащих вакцинации и не проходивших ревакцинацию.

«В связи с низким уровнем охвата прививками от дифтерии и столбняка, особенно взрослого населения, растет количество людей, не иммунизированных против этих болезней, что может стать причиной распространения и вспышек дифтерии, а также рост заболеваемости столбняком. Поэтому единственный верный способ уберечь себя и своих близких — своевременная иммунизация», — добавила исполняющая обязанности гендиректора ГУ „Харьковский ОЦКПБ МЗ“ Неля Новицкая.

Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка закупаются за счет госбюджета и сейчас их достаточно.

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