Жителів Харківщини, які пропустили щеплення, розшукують медики

Додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця проведуть на Харківщині. Це питання обговорили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

У першому півріччі на кашлюк захворіли 30 людей, з них 27 дітей, пише пресслужба ХОВА.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяни Деменко, в закладах охорони здоров’я первинної ланки зараз виявляють дітей та дорослих, які пропустили необхідні щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця та підлягають вакцинації у ході додаткових заходів з імунізації.

Їхня мета – охопити понад 80% осіб, які підлягають щепленню та не проходили ревакцинацію.

«У зв’язку з низьким рівнем охоплення щепленнями від дифтерії та правця, особливо дорослого населення, зростає кількість людей, не імунізованих проти цих хвороб, що може стати причиною розповсюдження та спалахів дифтерії, а також зростання захворюваності на правець. Тож, єдиний вірний спосіб уберегти себе та своїх близьких – вчасна імунізація», — додала виконувачка обов’язків гендиректора ДУ „Харківський ОЦКПХ МОЗ“ Неля Новіцька.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, вакцини від кашлюку, дифтерії та правця закуповуються коштом держбюджету і зараз їх достатньо.

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