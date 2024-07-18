Жителів Харківщини, які пропустили щеплення, розшукують медики
Додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця проведуть на Харківщині. Це питання обговорили на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
У першому півріччі на кашлюк захворіли 30 людей, з них 27 дітей, пише пресслужба ХОВА.
За словами директорки департаменту охорони здоров’я ХОВА Тетяни Деменко, в закладах охорони здоров’я первинної ланки зараз виявляють дітей та дорослих, які пропустили необхідні щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця та підлягають вакцинації у ході додаткових заходів з імунізації.
Їхня мета – охопити понад 80% осіб, які підлягають щепленню та не проходили ревакцинацію.
«У зв’язку з низьким рівнем охоплення щепленнями від дифтерії та правця, особливо дорослого населення, зростає кількість людей, не імунізованих проти цих хвороб, що може стати причиною розповсюдження та спалахів дифтерії, а також зростання захворюваності на правець. Тож, єдиний вірний спосіб уберегти себе та своїх близьких – вчасна імунізація», — додала виконувачка обов’язків гендиректора ДУ „Харківський ОЦКПХ МОЗ“ Неля Новіцька.
Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, вакцини від кашлюку, дифтерії та правця закуповуються коштом держбюджету і зараз їх достатньо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакцинация, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додаткові заходи з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця проведуть на Харківщині".