Войска РФ не оставляют попыток зайти в Сотницкий Казачок на Харьковщине — ГПСУ

Что сейчас происходит в приграничном селе Сотницкий Казачок Золочевской громады Харьковской области, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Также видим активность врага. Однако ему не удается здесь осуществить попытки зайти на нашу территорию, потому что действиями подразделений ГПСУ и при поддержке более мощных средств ВСУ удается предотвращать эти попытки. Но по Сотницкому Казачку враг активно использует все имеющиеся средства для того, чтобы наносить поражение украинским защитникам, которые находятся на этом направлении», — сказал Демченко в эфире нацмарафона.

Напомним, ночью 4 июля аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага в селе Сотницкий Казачок. Они обозначили эту территорию как оккупированную. Глава Золочевского поссовета Виктор Коваленко отмечал, что в Сотницком Казачке находятся Силы обороны, а глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что там ведутся активные бои действия. В ночь на 13 июля DeepState обозначил Сотницкий Казачок свободным от оккупантов.