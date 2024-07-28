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Війська РФ не полишають спроб зайти у Сотницький Козачок на Харківщині – ДПСУ

Події 16:20   28.07.2024
Олена Нагорна
Війська РФ не полишають спроб зайти у Сотницький Козачок на Харківщині – ДПСУ

Що зараз відбувається у прикордонному селі Сотницький Козачок Золочівської громади Харківської області, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Також бачимо активність ворога. Однак йому не вдається тут здійснити спроби зайти на нашу територію, бо діями підрозділів Державної прикордонної служби й за підтримки більш потужних засобів ЗСУ вдається упереджувати ці спроби. Але по Сотницькому Козачку ворог активно використовує всі наявні засоби для того, щоб завдавати ураження українським захисникам, які знаходяться на цьому напрямку», — сказав Демченко в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вночі 4 липня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про просування ворога в селі Сотницький Козачок. Вони позначили цю територію як окуповану. Голова Золочівської селищної ради Віктор Коваленко зазначав, що у Сотницькому Козачку знаходяться Сили оборони, а очільник ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що там ведуться активні бої дії. У ніч проти 13 липня DeepState позначив Сотницький Козачок вільним від окупантів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що зараз відбувається у прикордонному селі Сотницький Козачок Золочівської громади Харківської області, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко".