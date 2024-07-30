Новый зам Синегубова: чем займется чиновник с тремя дипломами
Начальник ХОВА Олег Синегубов представил своего нового заместителя Андрея Дорожко. Подробности сообщила пресс-служба ОВА.
О назначении очередного заместителя начальника ХОВА стало известно 21 июля по итогам заседания Кабмина. Спустя более, чем неделю, в ХОВА пояснили: Андрей Дорожко будет отвечать за цифровизацию региона. До этого чиновник уже работал в ХОВА — директором департамента агропромышленного развития. Как оказалось, для резкой смены сферы деятельности у Дорожко есть предпосылки.
«Андрей Дорожко имеет три высших образования, владеет английским и немецким языками. Ранее работал на руководящих должностях, в частности, в Харьковской областной военной администрации», — отрекомендовали назначенца в пресс-службе ХОВА.
Представляя нового зама, Олег Синегубов сообщил, что Дорожко будет отвечать «за координацию и реализацию стратегии в сфере информационных технологий и цифровых технологий, создание и модернизацию цифровой инфраструктуры области, включающей сетевые соединения, учетные записи, данные и безопасность, а также внедрение электронных сервисов и платформ».
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Также бывший руководитель департамента агропромышленного развития теперь будет внедрять программы повышения цифровой грамотности среди населения и работников правительственных учреждений и предприятий.
Отметим, на данный момент у Олега Синегубова шесть заместителей.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: заместитель, назначение, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов представил своего нового заместителя Андрея Дорожко. Подробности сообщила пресс-служба ОВА".