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Новый зам Синегубова: чем займется чиновник с тремя дипломами

Политика 10:44   30.07.2024
Оксана Горун
Новый зам Синегубова: чем займется чиновник с тремя дипломами Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов представил своего нового заместителя Андрея Дорожко. Подробности сообщила пресс-служба ОВА.

О назначении очередного заместителя начальника ХОВА стало известно 21 июля по итогам заседания Кабмина. Спустя более, чем неделю, в ХОВА пояснили: Андрей Дорожко будет отвечать за цифровизацию региона. До этого чиновник уже работал в ХОВА — директором департамента агропромышленного развития. Как оказалось, для резкой смены сферы деятельности у Дорожко есть предпосылки.

«Андрей Дорожко имеет три высших образования, владеет английским и немецким языками. Ранее работал на руководящих должностях, в частности, в Харьковской областной военной администрации», — отрекомендовали назначенца в пресс-службе ХОВА.

Представляя нового зама, Олег Синегубов сообщил, что Дорожко будет отвечать «за координацию и реализацию стратегии в сфере информационных технологий и цифровых технологий, создание и модернизацию цифровой инфраструктуры области, включающей сетевые соединения, учетные записи, данные и безопасность, а также внедрение электронных сервисов и платформ».

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Также бывший руководитель департамента агропромышленного развития теперь будет внедрять программы повышения цифровой грамотности среди населения и работников правительственных учреждений и предприятий.

Отметим, на данный момент у Олега Синегубова шесть заместителей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов представил своего нового заместителя Андрея Дорожко. Подробности сообщила пресс-служба ОВА".