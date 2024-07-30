Новий заступник Синєгубова: чим займатиметься чиновник із трьома дипломами

Начальник ХОВА Олег Синєгубов представив свого нового заступника Андрія Дорожка. Деталі повідомила пресслужба ОВА.

Про призначення чергового заступника начальника ХОВА стало відомо 21 липня за підсумками засідання Кабміну. Більш ніж за тиждень у ХОВА пояснили: Андрій Дорожко відповідатиме за цифровізацію регіону. До цього чиновник уже працював у ХОВА – директором департаменту агропромислового розвитку. Як виявилося, для різкої зміни сфери діяльності Дорожко має передумови.

“Андрій Дорожко має три вищі освіти, володіє англійською та німецькою мовами. Попередньо працював на керівних посадах, зокрема у Харківській обласній військовій адміністрації”, – відрекомендували призначенця у пресслужбі ХОВА.

Представляючи нового заступника, Олег Синєгубов повідомив, що Дорожко відповідатиме “за координацію і реалізацію стратегії у сфері інформаційних технологій та цифрових технологій, створення та модернізацію цифрової інфраструктури області, що включає мережеві з’єднання, облікові записи, даних, і безпеки, а також за впровадження електронних сервісів та платформ”.

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Також колишній керівник департаменту агропромислового розвитку тепер запроваджуватиме програми підвищення цифрової грамотності серед населення та працівників урядових установ і підприємств.

Зазначимо, наразі Олег Синєгубов має шість заступників.