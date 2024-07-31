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89 «шахедов» сбили над Украиной — Олещук. Фиксировали и на Харьковщине

Происшествия 09:46   31.07.2024
Оксана Горун
89 «шахедов» сбили над Украиной — Олещук. Фиксировали и на Харьковщине

Минувшей ночью армия РФ провела одну из самых массированных атак «шахедов» за время войны.

«В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейска, Сеща, Курска, Приморско-Ахтарска. Основное направление удара – Киевщина», — сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Он подчеркнул, что это одна из самых массовых атак ударных БПЛА по территории Украины. Последний раз столько «шахедов» россияне использовали в новогоднюю ночь — с 2023 на 2024 год.

Несмотря на массовость атаки, украинская ПВО справилась с ней на «отлично».

«Из 89-ти ударных БпЛА «Shahed-131/136″, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89! К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину», — проинформировал Олещук.

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Напомним, массовый налет «шахедов» на территорию Украины начался между 21 и 22 часами вечера 30 июля. Группы ударных БПЛА двигались одновременно с севера и юга страны. В 22:19 Воздушны силы ВСУ предупредили, что беспилотники из Днепропетровской области двигаются в Харьковскую. Курс БПЛА был — в сторону Полтавской области. После полуночи ВС ВСУ о «шахедах» в небе Харьковщины не сообщали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью армия РФ провела одну из самых массированных атак «шахедов» за время войны".