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Главные новости Харькова 31 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:20   31.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 31 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»

Харьковская область может установить очередной антирекорд по продолжительности воздушной тревоги. Отбоя не было уже более 21 часа. Всю ночь тревога была актуальна из-за российских «шахедов». Массовый налет на территорию Украины начался между 21 и 22 часами вечера 30 июля. Группы ударных БПЛА двигались одновременно с севера и юга страны. В 22:19 Воздушны силы ВСУ предупредили, что беспилотники из Днепропетровской области двигаются в Харьковскую.

Курс БПЛА был — в сторону Полтавской области.

После полуночи ВС ВСУ о «шахедах» в небе Харьковщины не сообщали. Их активность сосредоточилась вокруг Киева, Полтавской и Черкасской области, а также — западных регионов страны. Однако отбой в Харьковской области так и не прозвучал по состоянию на 07:20.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".