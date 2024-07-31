Главные новости Харькова 31 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»
Харьковская область может установить очередной антирекорд по продолжительности воздушной тревоги. Отбоя не было уже более 21 часа. Всю ночь тревога была актуальна из-за российских «шахедов». Массовый налет на территорию Украины начался между 21 и 22 часами вечера 30 июля. Группы ударных БПЛА двигались одновременно с севера и юга страны. В 22:19 Воздушны силы ВСУ предупредили, что беспилотники из Днепропетровской области двигаются в Харьковскую.
Курс БПЛА был — в сторону Полтавской области.
После полуночи ВС ВСУ о «шахедах» в небе Харьковщины не сообщали. Их активность сосредоточилась вокруг Киева, Полтавской и Черкасской области, а также — западных регионов страны. Однако отбой в Харьковской области так и не прозвучал по состоянию на 07:20.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".