Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч

Події 07:20   31.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Харківська область може встановити черговий антирекорд тривалості повітряної тривоги. Відбою не було вже понад 21 годину. Усю ніч тривога була актуальною через російські “шахеди”. Масовий наліт на територію України розпочався між 21 та 22 годиною вечора 30 липня. Групи ударних БПЛА рухалися одночасно з півночі та півдня країни. О 22:19 Повітряні сили ЗСУ попередили, що безпілотники з Дніпропетровської області рухаються до Харківської.

Курс БПЛА був – у бік Полтавської області.

Після опівночі ПС ЗСУ про “шахеди” у небі Харківщини не повідомляли. Їхня активність зосередилася навколо Києва, Полтавської та Черкаської області, а також – західних регіонів країни. Проте відбій на Харківщині так і не пролунав станом на 07:20.

Читайте також: Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч
Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч
31.07.2024, 07:20
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
30.07.2024, 21:48
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії
31.07.2024, 06:00
Новий заступник Синєгубова: чим займатиметься чиновник із трьома дипломами
Новий заступник Синєгубова: чим займатиметься чиновник із трьома дипломами
30.07.2024, 10:44
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області
30.07.2024, 15:35
ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ
ОТУВ «Харків» – ISW: Агрегатний завод у Вовчанську і так контролювався ЗС РФ
30.07.2024, 21:36

Новини за темою:

21:48
Головні новини Харкова 30 липня: Терехов про нараду із Зеленським, сесія
21:53
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, візит Зеленського
19:42
Головні новини Харкова 27 липня: загибла від обстрілу, бої на півночі
23:23
Головні новини Харкова 26.07: борги за тепло, нові назви трьох станцій метро
22:30
Головні новини Харкова 25.07: перейменують станції метро та вулиці, вбивство

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".