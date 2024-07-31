Головні новини Харкова 31 липня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:20
Вночі над Харківщиною літали “шахеди”
Харківська область може встановити черговий антирекорд тривалості повітряної тривоги. Відбою не було вже понад 21 годину. Усю ніч тривога була актуальною через російські “шахеди”. Масовий наліт на територію України розпочався між 21 та 22 годиною вечора 30 липня. Групи ударних БПЛА рухалися одночасно з півночі та півдня країни. О 22:19 Повітряні сили ЗСУ попередили, що безпілотники з Дніпропетровської області рухаються до Харківської.
Курс БПЛА був – у бік Полтавської області.
Після опівночі ПС ЗСУ про “шахеди” у небі Харківщини не повідомляли. Їхня активність зосередилася навколо Києва, Полтавської та Черкаської області, а також – західних регіонів країни. Проте відбій на Харківщині так і не пролунав станом на 07:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 07:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".