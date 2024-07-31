89 “шахедів” збили над Україною – Олещук. Фіксували й на Харківщині

Минулої ночі армія РФ провела одну з наймасовіших атак “шахедів” за часи війни.

“У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу “Shahed” із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина”, – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він наголосив, що це одна з наймасовіших атак ударних БПЛА по території України. Востаннє стільки “шахедів” росіяни використали у новорічну ніч – з 2023 на 2024 рік.

Попри масовість атаки, українська ППО впоралася з нею на “відмінно”.

“Із 89 ударних БпЛА “Shahed-131/136”, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину“, — поінформував Олещук.

Нагадаємо, масовий наліт “шахедів” на територію України розпочався між 21 та 22 годинами вечора 30 липня. Групи ударних БПЛА рухалися одночасно з півночі та півдня країни. О 22:19 Повітряні сили ЗСУ попередили, що безпілотники із Дніпропетровської області рухаються до Харківської. Курс БПЛА був у бік Полтавської області. Після опівночі ПС ЗСУ про “шахеди” у небі Харківщини не повідомляли.