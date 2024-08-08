Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о трагедии в селе Вербовка Изюмского района.
«В 18:25 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Вербовка Изюмского района. К моменту прибытия спасателей стало известно, что горела жилая комната и крыша дома. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали к 21:39. Его причину устанавливают.
В целом за сутки на Харьковщине возникло 16 пожаров, отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о трагедии в селе Вербовка Изюмского района".