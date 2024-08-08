Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о трагедии в селе Вербовка Изюмского района.

«В 18:25 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Вербовка Изюмского района. К моменту прибытия спасателей стало известно, что горела жилая комната и крыша дома. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали к 21:39. Его причину устанавливают.

В целом за сутки на Харьковщине возникло 16 пожаров, отметили в ГСЧС.