Live
  • Чт 08.08.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.98
  • EUR 44.77

Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС

Происшествия 08:28   08.08.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о трагедии в селе Вербовка Изюмского района.

«В 18:25 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Вербовка Изюмского района. К моменту прибытия спасателей стало известно, что горела жилая комната и крыша дома. Внутри дома чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали к 21:39. Его причину устанавливают.

В целом за сутки на Харьковщине возникло 16 пожаров, отметили в ГСЧС.

Читайте также: На Харьковщине столкнулись ВАЗ и мотоцикл, за рулем которого был подросток

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 8 августа: погибший в пожаре, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 8 августа: погибший в пожаре, ситуация на фронте
08.08.2024, 08:33
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
07.08.2024, 12:13
Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории
08.08.2024, 06:00
Без воды в четверг останутся несколько улиц в Харькове: адреса
Без воды в четверг останутся несколько улиц в Харькове: адреса
07.08.2024, 13:39
Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС
Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС
08.08.2024, 08:28

Новости по теме:

16:08
Погибшим воинам и спасателям: в Харькове появится ряд мемориальных досок
15:15
Удар по Харькову: из-под завалов достали 5 человек — ГСЧС
21:17
Масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Харькове потушили (фото)
18:00
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Харькове: информация ГСЧС и ХТС
08:50
Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС

Вы читали новость: «Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило о трагедии в селе Вербовка Изюмского района".