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Чоловік загинув у пожежі на Харківщині – ДСНС

Події 08:28   08.08.2024
Оксана Горун
Чоловік загинув у пожежі на Харківщині – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про трагедію в селі Вербівка Ізюмського району.

“О 18:25 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували до 21:39. Її причину встановлюють.

Загалом за добу на Харківщині виникло 16 пожеж, зазначили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про трагедію в селі Вербівка Ізюмського району".