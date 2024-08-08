Чоловік загинув у пожежі на Харківщині – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про трагедію в селі Вербівка Ізюмського району.
“О 18:25 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували до 21:39. Її причину встановлюють.
Загалом за добу на Харківщині виникло 16 пожеж, зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про трагедію в селі Вербівка Ізюмського району".