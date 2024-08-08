Чоловік загинув у пожежі на Харківщині – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про трагедію в селі Вербівка Ізюмського району.

“О 18:25 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в с. Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, вогонь охопив площу 70 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували до 21:39. Її причину встановлюють.

Загалом за добу на Харківщині виникло 16 пожеж, зазначили в ДСНС.