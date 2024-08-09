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Малоданиловская ТГ была под обстрелом приблизительно в одно время с Харьковом

Происшествия 19:43   09.08.2024
Елена Нагорная
Малоданиловская ТГ была под обстрелом приблизительно в одно время с Харьковом Фото: Александр Гололобов/Telegram

Малоданиловская громада Харьковского района Харьковской области подверглась вражескому обстрелу около 15:30, сообщил в Telegram ее глава Александр Гололобов.

«В результате обстрела произошел пожар. Пострадавших нет», — рассказал он.

Напомним, в 15:25 военные РФ нанесли удар по Киевскому району Харькова. Повреждено здание вуза. Получил ранения 67-летний охранник, его госпитализировали. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500 с УМПК.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Малоданиловская громада Харьковского района Харьковской области подверглась вражескому обстрелу около 15:30".