Малоданилівська громада була під обстрілом приблизно в один час із Харковом

Малоданилівська громада Харківського району Харківської області зазнала ворожого обстрілу близько 15:30, повідомив у телеграмі її голова Олександр Гололобов.

“Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждалих немає”, – розповів він.

Нагадаємо, о 15:25 військові РФ завдали удару по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля вишу. Зазнав поранень 67-річний охоронець, його ушпиталили. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.