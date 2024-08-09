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Малоданилівська громада була під обстрілом приблизно в один час із Харковом

Події 19:43   09.08.2024
Олена Нагорна
Малоданилівська громада була під обстрілом приблизно в один час із Харковом Фото: телеграм Олександра Гололобова

Малоданилівська громада Харківського району Харківської області зазнала ворожого обстрілу близько 15:30, повідомив у телеграмі її голова Олександр Гололобов.

“Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждалих немає”, – розповів він.

Нагадаємо, о 15:25 військові РФ завдали удару по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля вишу. Зазнав поранень 67-річний охоронець, його ушпиталили. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Малоданилівська громада Харківського району Харківської області зазнала ворожого обстрілу близько 15:30".