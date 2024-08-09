В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать
Движение трамваев №6, 8 и 27 на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 10 августа.
Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;
в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;
в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, курсировать, міськрада, маршрут, рух, трамваи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев №6, 8 и 27 на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 10 августа.".