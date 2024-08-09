Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать

Общество 16:53   09.08.2024
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать Фото: Харьковский горсовет

Движение трамваев №6, 8 и 27 на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 10 августа.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Нескоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Нескоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

Читайте также: Без воды остались жители Подворок и Солоницевки под Харьковом

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
09.08.2024, 07:59
Главные новости Харькова 9.08: «прилет», повреждено здание вуза, пострадавший
Главные новости Харькова 9.08: «прилет», повреждено здание вуза, пострадавший
09.08.2024, 16:42
Коваленко ответил, зачем Украине Курск при тяжелой ситуации на Донбассе
Коваленко ответил, зачем Украине Курск при тяжелой ситуации на Донбассе
09.08.2024, 11:54
В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать
В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать
09.08.2024, 16:53

Новости по теме:

17:56
До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове
17:34
На следующей неделе в Харькове — масштабные изменения в движении трамваев
11:33
В центре Харькова на месяц продлили перекрытие движения по переулку
12:07
В четверг в Харькове перекроют улицу: автобусы изменят маршруты
17:11
На перекрестке в центре Харькова в среду на полдня ограничат движение

Вы читали новость: «В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев №6, 8 и 27 на проспекте Героев Харькова, на участке от площади Защитников Украины до улицы Академика Павлова, будет приостановлено с 9:30 до 16:00 10 августа.".