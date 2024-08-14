Россияне обстреляли спасателей ГСЧС, когда те тушили пожар на Харьковщине

Утром 14 августа россияне ударили из РСЗО по частным домам в прифронтовом селе Кругляковка Куриловской громады Купянщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

В результате обстрелов вспыхнули 2 частные хозяйственные постройки. Общая площадь пожаров составила 60 м₂. Спасатели быстро ликвидировали огонь и предотвратили распространение пламени на другие жилые дома. Во время тушения пожара россияне наносили повторные удары, пытаясь попасть по огнеборцам. К счастью, жертв и пострадавших среди бойцов ГСЧС и местного населения нет.