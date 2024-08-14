Россияне обстреляли спасателей ГСЧС, когда те тушили пожар на Харьковщине
Утром 14 августа россияне ударили из РСЗО по частным домам в прифронтовом селе Кругляковка Куриловской громады Купянщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
В результате обстрелов вспыхнули 2 частные хозяйственные постройки. Общая площадь пожаров составила 60 м₂. Спасатели быстро ликвидировали огонь и предотвратили распространение пламени на другие жилые дома. Во время тушения пожара россияне наносили повторные удары, пытаясь попасть по огнеборцам. К счастью, жертв и пострадавших среди бойцов ГСЧС и местного населения нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел, огонь, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 августа россияне ударили из РСЗО по частным домам в прифронтовом селе Кругляковка Куриловской громады Купянщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".