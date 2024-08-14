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Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС, коли ті гасили пожежу на Харківщині

Події 17:44   14.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС, коли ті гасили пожежу на Харківщині

Вранці 14 серпня росіяни вдарили з РСЗВ по приватних будинках у прифронтовому селі Кругляківка Курилівської громади Куп’янщини, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Внаслідок обстрілів зайнялись 2 приватні господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала 60 м₂. Рятувальники швидко ліквідували вогонь та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки. Під час гасіння пожежі росіяни завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити по вогнеборцях. На щастя, жертв та постраждалих серед бійців ДСНС та місцевого населення немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 серпня росіяни вдарили з РСЗВ по приватних будинках у прифронтовому селі Кругляківка Курилівської громади Куп’янщини, повідомили у ДСНС у Харківській області.".