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За Песчаным на Харьковщине для РФ откроются «проблемные поля» — Коваленко

Общество 07:36   21.08.2024
Виктория Яковенко
За Песчаным на Харьковщине для РФ откроются «проблемные поля» — Коваленко скриншот

На Купянско-Лиманском направлении армия РФ продолжает продвигаться в районе села Песчаное, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua.

«В принципе их задача работать по флангам, но если говорить об общем продвижении за последний месяц, то в данном случае у них ситуация не лучшая. Ибо через месяц они, мягко говоря, имели продвижение до 5 км и это не то продвижение, о котором они могли мечтать. Таким образом, Песчаное в ближайшее время будет расширяться, но для россиян за Песчаным открываются проблемные поля и для них будет необходимость действовать с открытых позиций, в то время как СОУ находятся на закрытых. Хотя, по состоянию на сегодняшний день, это пожалуй ближайший участок, который приближает российские оккупационные войска к левому берегу реки Оскол. Поэтому уровень опасности следует воспринимать серьезно», — отметил Коваленко.

На севере Харьковщины – в районах Волчанска и Липцев – оккупанты стагнируют, подчеркнул Коваленко. Это началось после операции в Курской области.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении армия РФ продолжает продвигаться в районе села Песчаное, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко во время трансляции на Oboz.ua.".