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За Піщаним на Харківщині для РФ відкриються «проблемні поля» – Коваленко

Суспільство 07:36   21.08.2024
Вікторія Яковенко
За Піщаним на Харківщині для РФ відкриються «проблемні поля» – Коваленко скриншот

На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує просуватися в районі села Піщане, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко під час трансляції на Oboz.ua.

«В принципі наразі їхня задача працювати по флангах, але якщо говорити про загальне просування за останній місяць, то в даному випадку в них ситуація ненайкраща. Бо за місяць вони, м’яко кажучи, мали просування до 5 км і це не те просування про яке вони могли мріяти. Отже, таким чином Піщане найближчим часом буде розширюватися, але для росіян за Піщаним відкриваються проблемні поля і для них буде необхідність діяти з відкритих позицій, у той час, як СОУ знаходяться на закритих. Хоча, станом на сьогодні, це, мабуть, найближча ділянка, яка наближає російські окупаційні війська до лівого берега річки Оскіл. Тому рівень небезпеки треба сприймати серйозно», – зазначив Коваленко.

На півночі Харківщини – в районах Вовчанська та Липців – російські окупанти стагнують, підкреслив Коваленко. Це почалося після ситуації в Курській області.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 07:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує просуватися в районі села Піщане, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко під час трансляції на Oboz.ua.".