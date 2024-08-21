За Піщаним на Харківщині для РФ відкриються «проблемні поля» – Коваленко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує просуватися в районі села Піщане, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко під час трансляції на Oboz.ua.
«В принципі наразі їхня задача працювати по флангах, але якщо говорити про загальне просування за останній місяць, то в даному випадку в них ситуація ненайкраща. Бо за місяць вони, м’яко кажучи, мали просування до 5 км і це не те просування про яке вони могли мріяти. Отже, таким чином Піщане найближчим часом буде розширюватися, але для росіян за Піщаним відкриваються проблемні поля і для них буде необхідність діяти з відкритих позицій, у той час, як СОУ знаходяться на закритих. Хоча, станом на сьогодні, це, мабуть, найближча ділянка, яка наближає російські окупаційні війська до лівого берега річки Оскіл. Тому рівень небезпеки треба сприймати серйозно», – зазначив Коваленко.
На півночі Харківщини – в районах Вовчанська та Липців – російські окупанти стагнують, підкреслив Коваленко. Це почалося після ситуації в Курській області.
Відео: Oboz.ua
Читайте також: DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, коваленко, липцы, окупанти, песчаное, продвижение, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За Піщаним на Харківщині для РФ відкриються «проблемні поля» – Коваленко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 07:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку армія РФ продовжує просуватися в районі села Піщане, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко під час трансляції на Oboz.ua.".