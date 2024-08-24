Трое полицейских пострадали в результате обстрела Казачьей Лопани (фото)

23 августа в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине разрушены два частных дома и хозяйственные постройки.

Получили ранения трое полицейских, работавшие на месте обстрела, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также правоохранители проинформировали о последствиях вражеских ударов по населенным пунктам Колесниковка, Купянск-Узловой, Богуславка, Одноробовка и Купянск.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).