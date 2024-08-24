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Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)

Події 15:00   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

23 серпня внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині зруйновані два приватні будинки та господарчі споруди.

Отримали поранення троє поліцейських, які працювали на місці обстрілу, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також правоохоронці проінформували про наслідки ворожих ударів по населених пунктах Колісниківка, Куп’янськ-Вузловий, Богуславка, Одноробіка та Куп’янськ.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині зруйновані два приватні будинки та господарчі споруди.".