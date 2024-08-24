Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)

23 серпня внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині зруйновані два приватні будинки та господарчі споруди.

Отримали поранення троє поліцейських, які працювали на місці обстрілу, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також правоохоронці проінформували про наслідки ворожих ударів по населених пунктах Колісниківка, Куп’янськ-Вузловий, Богуславка, Одноробіка та Куп’янськ.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).