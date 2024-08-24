Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
23 серпня внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині зруйновані два приватні будинки та господарчі споруди.
Отримали поранення троє поліцейських, які працювали на місці обстрілу, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також правоохоронці проінформували про наслідки ворожих ударів по населених пунктах Колісниківка, Куп’янськ-Вузловий, Богуславка, Одноробіка та Куп’янськ.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Читайте також: Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: гунп, обстріл, поліція, пострадали, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Троє поліцейських постраждали внаслідок обстрілу Козачої Лопані (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині зруйновані два приватні будинки та господарчі споруди.".